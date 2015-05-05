Необходимо разместить контент на Landing Page. Объём маленький. Исполнителю необходимо знать HTML и иметь опыт работы в данной сфере. Портфолио обязательно. Наличие скайпа Если исполнитель знаком с дизайном, php - будет ...
Необходим контент-менеджер
Нужен человек, который умеет искать фотографии по заданной тематике. Будет отлично, если у вас есть опыт работы в продажах стеклопакетов, металлопластиковых дверей и схожей продукции. Вы должны будете найти качественные картинки для наполнения каталога продукции компании. Оплата договорная, за всю работу сразу или за выполненный объем.
Прошу не писать в скайп, оставляйте свои заявки только в проект. Благодарю.
Заявки фрилансеров
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