Необходим контент-менеджер

Нужен человек, который умеет искать фотографии по заданной тематике. Будет отлично, если у вас есть опыт работы в продажах стеклопакетов, металлопластиковых дверей и схожей продукции. Вы должны будете найти качественные картинки для наполнения каталога продукции компании. Оплата договорная, за всю работу сразу или за выполненный объем.

Прошу не писать в скайп, оставляйте свои заявки только в проект. Благодарю.