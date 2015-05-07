Первичное наполнение городского форума

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки148 просмотров

Нужно создать 10-15 осмысленных тем с 10-20 осмысленными постами в каждой, форум не большого городка.

Количество новых юзеров 20-25.

Цена?

10 лет назад
snikers9876
Евгений 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров