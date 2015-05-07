Есть группа вконтакте. Всего 300 постов на стене. Необходимо перенести эти посты в группу и страницу в фейсбуке. Работа простая, вполне реально выполнить за несколько часов. Но мы никуда не торопимся.
Первичное наполнение городского форума
Нужно создать 10-15 осмысленных тем с 10-20 осмысленными постами в каждой, форум не большого городка.
Количество новых юзеров 20-25.
Цена?
Заявки фрилансеров
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