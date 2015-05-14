Перенести посты из группы вконтакте в фейсбук

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Завершен18 заявок541 просмотр

Есть группа вконтакте. Всего 300 постов на стене.

Необходимо перенести эти посты в группу и страницу в фейсбуке.

Работа простая, вполне реально выполнить за несколько часов. Но мы никуда не торопимся.

10 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
1 день
все выполнено на отлично всегда на связи по срокам быстрее чем надо рекомендую!
Четкие требования. Всегда на связи. Мгновенная оплата. Коммуникабельный и ответственный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад