Нужно 2500 постеров к фильмам. оплат

Здравствуйте. нужно 2500 постеров к фильмам на этот сайт https://krehkino.club. работа несложная, но рутинная.

на кинопоиске я предоставляю 5 таких папок с фильмами (по 500 в каждой) http://www.kinopoisk.ru/user/1398440/movies/list/type/244275/sort/name/vector/desc/#list

вы сохраняете постер, открываете в фотошопе. затем в нем нажимаете "Сохранить для web" и сохраняете в формате GIF (ширину выставляете 350 пикс., выота должна быть в пределах 480 - 525 пикс.), детальные параметры в файле во вложении.

важно! сохраняете в соответствующую папку и под таким названием (есть 4 типа):

Бой с тенью 2 Реванш (2007) - ф

Артур и минипуты (2006) - м

Ангелы в Америке (2003) - с

Акира (1988) - а

название - год - тип (указываем одной буквой , что это: фильм, мультфильм, аниме или сериал)

если это мультсериал, то все равно ставим "м", если сериал аниме, то также ставим "а".

постеры выбираем привлекательные, особенно касается старых фильмов (там мало красивых). предпочтение отдаем с русским названием, и желательно без каких-либо китайских иероглифов (если это не китайский фильм). если к какому-то фильму на кинопоиске нет постера с подходящим размером (ширина может быть и 340 пикс.), то постарайтесь найти в поисковике.

после 20-30 фильмов вы набьете руку и на 1 постер будет уходит примерно 20-30 сек.

оплата 300 грн. на карту привата.

проверю исполнение и потом оплачу, не волнуйтесь не обману))