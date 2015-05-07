Нужно создать 10-15 осмысленных тем с 10-20 осмысленными постами в каждой, форум не большого городка. Количество новых юзеров 20-25. Цена?
Нужно 2500 постеров к фильмам. оплат
Здравствуйте. нужно 2500 постеров к фильмам на этот сайт https://krehkino.club. работа несложная, но рутинная.
на кинопоиске я предоставляю 5 таких папок с фильмами (по 500 в каждой) http://www.kinopoisk.ru/user/1398440/movies/list/type/244275/sort/name/vector/desc/#list
вы сохраняете постер, открываете в фотошопе. затем в нем нажимаете "Сохранить для web" и сохраняете в формате GIF (ширину выставляете 350 пикс., выота должна быть в пределах 480 - 525 пикс.), детальные параметры в файле во вложении.
важно! сохраняете в соответствующую папку и под таким названием (есть 4 типа):
Бой с тенью 2 Реванш (2007) - ф
Артур и минипуты (2006) - м
Ангелы в Америке (2003) - с
Акира (1988) - а
название - год - тип (указываем одной буквой , что это: фильм, мультфильм, аниме или сериал)
если это мультсериал, то все равно ставим "м", если сериал аниме, то также ставим "а".
постеры выбираем привлекательные, особенно касается старых фильмов (там мало красивых). предпочтение отдаем с русским названием, и желательно без каких-либо китайских иероглифов (если это не китайский фильм). если к какому-то фильму на кинопоиске нет постера с подходящим размером (ширина может быть и 340 пикс.), то постарайтесь найти в поисковике.
после 20-30 фильмов вы набьете руку и на 1 постер будет уходит примерно 20-30 сек.
оплата 300 грн. на карту привата.
проверю исполнение и потом оплачу, не волнуйтесь не обману))
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