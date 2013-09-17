Верстка нового дизайна/установка на WP

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок180 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт на WordPress.

Делаем редизайн главной страницы и внутренней.

Задача:

- Верстка главной страницы сайта

- Верстка внутренней страницы

- Установка на существующий WP

1. Примеры работ на данной cms.

2. Цена/сроки - ?

С уважением, Ирина.

10 лет назад
irina-osipova
Ирина 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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