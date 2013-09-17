Требуется настройка/доработка фильтра (OpenCart)

$50
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка130 просмотров
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есть интернет магазин , нужно внести пару правок или провести некоторые настройки фильтра товаров

Сам модуль (фильтр товаров) платный , покупался на сайте http://opencartforum.ru/

какая проблема ???

на сайте на сегодняшний день более 5000 товаров и каждый имеет свои характеристики и описание

когда подключили фильтр товаров то некоторые значения определенных опций просто на просто не все погрузились, только от А до Е , а потом не одного значение нету

надо найти способ как подгрузить оставшиеся значение в фильтр без каких либо сбоев в работе сайта , а также объяснить как правильно работать с Фильром товаров , чтоб в будущем такой ситуации не повторилось

более конкретно на какие-либо вопросы отвечу в личку

Бюджет не очень большой , так как сам интернет магазин еще не запущен в работу

если сработаемся , то в будущем может еще парочку проектов подкинем

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OpenCart
10 лет назад
Black_kasper
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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