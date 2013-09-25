Работы по Joomla

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки223 просмотра
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Есть сайт pr-34 точка ру. Нужно сделать так, чтобы у каждой страницы был свой отдельный url и каждую страницу можно было отдельно оптимизировать (прописывать тайтл и т.д) При этом необходимо в точности сохранить текущий дизайн.

Joomla
10 лет назад
Naidorf
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
webfactorcomua
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Все задачи были выполнены в лучшем виде. Человек действительно профессионал своего дела. Ответственный и делает все в срок.
Четко поставленная задача, своевременная оплата проделанной работы без дополнительных "хотелок", рекомендую.