Система заказов и биллинга клиентов

Срочно нужен на поддержку сайта на CMS MODx - толковый программист. Необходимо "допилить" сайт - сортировка, поиск и т.д. Добавить стандартный функционла интернет-магазина. ТЗ готовы. Рассмотрим все варианты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать систему в которой можно будет вести учет клиентов, историю заказов а так же возможность оповещения при окончании срока услуг и возможности генерировать отчеты.
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