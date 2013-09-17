Система заказов и биллинга клиентов

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок129 просмотров
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Необходимо создать систему в которой можно будет вести учет клиентов, историю заказов а так же возможность оповещения при окончании срока услуг и возможности генерировать отчеты.

10 лет назад
smart-tech
Александр 
47 летИзраиль
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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