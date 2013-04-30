smart-tech

Нужно слелать флеш баннеры для рекламы через google adwords. Всего 5 размеров во флеш и один статический.
- Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Ведение и продвижение группы в одноклассниках. На постоянной основе.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравстуйте, необходимо перефразирование 150 небольшиз статей для интернет сайта с мед тематикой.Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Ищу человека для добавления лайков на страниц/группу в Facebook, одноклассники, ВК.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать систему в которой можно будет вести учет клиентов, историю заказов а так же возможность оповещения при окончании срока услуг и возможности генерировать отчеты.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Проведение опроса в соц сетях: Одноклассники и Вконтакте. 7-12 вопросов для заранее оговоренной аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создание групп в Facebook на Одноклассниках и ВконтактеСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Создание подписной страницы. Дизайн есть. Необходимо создать форму отправки данных что бы данные приходили на мыло. Форма должна быть защищена от спам ботов. Так же форма должна отправлять на мыло клиенту сообщение ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
На постоянную работу тебуется контент менеджер. Базовые знания в графическиз програмах, обязательны. Английский на на достаточно хорошем уровне для перевода и локализации описания товаров. Приветствуется опыт наполнения и ведения групп в соц сетях.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется контент-менеджер из любой страны, для заполнения и дальнейшего администрированния интернет магазина. График работы свобоный. Обязательное требованние: наличие компьютера, постоянного доступа в интернет а так же владение оффисными и графическими программи, знание английского достаточное для ...Наполнение сайтов47 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать информационный сайт на котором будут приблезительно следующие модули: Точное время: Скрипт который будет отображать точное время взятое не с клиента а с NTP сервера. Так же возможность показа на странице точного времени ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Создание информера для сайта используя XML поставщика погодных данных. Подробности при переписке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Создание сайта на Джумла с уже готовым дизайном, по уже готовому примеру. Размещении и пререфразированние около 160 статей, медицинской тематики. Статьи разные есть всего несколько строк а есть и более длинные, максимум до ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад