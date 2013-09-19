Проблемы с кодировкой в joomla

Необходимо доработать стандартный рейтинг Joomla 2.5. Изначально он запоминает ip адрес последнего проголосовавшего и не дает голосовать еще раз, но два человека с легкостью смогут накрутить счетчик. Нужно сделать так , что бы рейтинг позволял ...
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Старая джумла, сбилась кодировка, необходимо поправить.
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