Проблемы с кодировкой в joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок166 просмотров
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Старая джумла, сбилась кодировка, необходимо поправить.

Joomla
10 лет назад
stonedhands
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$25
1 день
Все четко в срок. Добавить нечего А+++++
Поставил задачу, все четко и понятно рассказал, по этому быстро решили проблему с сайтом
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