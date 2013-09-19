Создание возможности голосования для гостей (IPB)

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Необходимо создать возможность голосовать неавторизованным пользователям на IPB 3.4.

10 лет назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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