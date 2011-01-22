microsoftik

С первых минут Юля войдя в курс дела начала помогать мне советами по написанию статей, советовала даже какие ключевые слова использовать.... я в этом деле новичек, а Юля мне хорошо помогла в этом! Спасибо, Теперь за статьями только к Вам! дякую)