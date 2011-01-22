microsoftik

Олег microsoftik

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создать простенький сайт на Joomla 2.5
Joomla
норм
Саша справился с поставленной задачей качественно и в срок, как обещал, за 1 день! Спасибо.
Ответный отзыв
gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и натянуть на Joomla.
Joomla
Успешная сделка.
Сергей спасибо за проделаную работу! Все сделано за один день и качественно! Следующий проект поручу Вам!
Ответный отзыв
PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Оформить группу вконтакте
Отличный заказчик.Отлично обьяснил чего желает.Рекомендую.
Сергей разработал мне дизайн группы вконтакте. Спасибо за качественную работу и быстрое выполнение задачи! Рекомендую!
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martini-08
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно написать 4 статьи для сайта
Очень хороший заказчик. Грамотно и четко ставит задачу, объясняет свои пожелания и требования, мгновенно расплачивается! Сотрудничеством осталась довольна!
С первых минут Юля войдя в курс дела начала помогать мне советами по написанию статей, советовала даже какие ключевые слова использовать.... я в этом деле новичек, а Юля мне хорошо помогла в этом! Спасибо, Теперь за статьями только к Вам! дякую)
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