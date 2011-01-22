microsoftik

Необходимо используя имеющийся шаблон Joomla 2.5 отредактировать его и создать меню из 5 пунктов и убрать все лишнее.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Имеются отсканированные чертежи (jpg), 30 штук. Большая половина это чертеж одного здания буквально на 1\4 листа А4, Необходимо сделать из них схемы. Образцы покажу. Пишите в аську- 705617, скайп neodj80. Жду.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Создать из имеющихся изображений дизайн(фон) для сайта. ICQ 705-617Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен человек четко понимающий осноы wikki разметки вконтакте способный сделать красивое и привлекательное оформление группы которая будет ссылаться на сайт. Дизайн (лого, картинки) полностью предоставлю исполнителю. подробности ICQ-705617 личку не смотрю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Active Directory, DNS, WINS, DHCP, RRAS, IAS,ISA 2004, IIS RDPСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Макет- www.doktorcomp.ru/1.jpg Комментарии к заданию: Вот макет ( www.doktorcomp.ru/1.jpg), хочу в итоге получить готовый шаблон Joomla. Бюджет: 50$ Все вопросы в аську 705617. на край сюда ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Написать или сделать рерайт из имеющихся в интернете статей на темы: *настройка компьютера и ноутбука *установка Windows *Удаление вирусов и антивирусная защита *настройка wi fi ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно подобрать шаблон joomla на мой сайт, красивый, скромный резиновый, под тематику РЕМОНТ ПК. сайт www.compio.ru остальное в личкуДизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Купил хостинг и установил приложение joomla pack там все есть и форум и коменты т е полный набор, времени нет делать это самому. должно получиться типа этого - http://comp-home-service.com дальше я сам ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад