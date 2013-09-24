Доработать и перенести сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок193 просмотра
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Необходимо доработать существующий проект (html, css, php) - доверстать две страницы и перенести все это на wordpress с доработкой структуры админки. Задание по запросу.

WordPressСайт на WordPress
10 лет назад
meteor-it
Максим 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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