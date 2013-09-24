PHP программист на WordPress

$1200
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки125 просмотров
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На удаленную работу требуется PHP программист.

Задача - поддерживать и разрабатывать плагины для WordPress.

Требования

- опыт работы от 3х лет

- знание и умение работать с ООП

- умение работать в комманде

- минимальное знание английского языка

- знание WordPress

Условия работы

- работа 8 часов в день. Присутствие онлайн во время работы.

- график 5/2

- оплачиваемый отпуск

PHPWordPress
10 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад