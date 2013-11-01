Прикрутка вёрсти на OpenCart

Нужно разработать модуль под 6 Drupal, который бы автоматически передавал текст новых материалов в сервис Оригинальные тексты Яндекс.Вебмастера. ТЗ в приложенном файле
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Добрый день.
На основании готовой верстки и макета необходимо поставить и настроить макет на OpenCart.
+ прикрутить необходимые плагины.
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