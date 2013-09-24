Правка верстки и установка новой верстки на wp.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка187 просмотров
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Срочно ищу программиста, кто проверит верстку и установит сверстанные страницы сайта на WP.

Макеты типовые:

главная со слайдером,

портфолио (текст+график),

контент с таблицей,

статьи.

Цена: от-до.

Срок: сегодня.

10 лет назад
irina-osipova
Ирина 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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