Создать небольшой ИМ по продаже перчаток

Добрый день!

Имеется сайт: http://promlinegroup.ru

Но он проблематичный, сделан полностью на JAVA, мало что доступно для редактирования, правки... Решили сделать новый.

Требуется создать простой сайт (шаблонный ИМ) - где будет каталог перчаток - 10 разновидностей перчаток.

Разделы (меню) как на старом сайте, центральное изображение (на предприятие из машины идет разгрузка товара) - на новый сайт перенести.

Кнопки "купить", "в корзину" - все шаблонное, ничего сверх-уникального не надо - главное, чтобы работало.

Обязательные требования:

1. CMS

2. ЧПУ

3. Настройка метатегов к каждой странице.