Создать небольшой ИМ по продаже перчаток

Нужно разработать модуль под 6 Drupal, который бы автоматически передавал текст новых материалов в сервис Оригинальные тексты Яндекс.Вебмастера. ТЗ в приложенном файле
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Добрый день!
Имеется сайт: http://promlinegroup.ru
Но он проблематичный, сделан полностью на JAVA, мало что доступно для редактирования, правки... Решили сделать новый.
Требуется создать простой сайт (шаблонный ИМ) - где будет каталог перчаток - 10 разновидностей перчаток.
Разделы (меню) как на старом сайте, центральное изображение (на предприятие из машины идет разгрузка товара) - на новый сайт перенести.
Кнопки "купить", "в корзину" - все шаблонное, ничего сверх-уникального не надо - главное, чтобы работало.
Обязательные требования:
1. CMS
2. ЧПУ
3. Настройка метатегов к каждой странице.
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