Создать небольшой ИМ по продаже перчаток

$150
Системы управления (CMS)Завершен19 заявок257 просмотров
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Добрый день!

Имеется сайт: http://promlinegroup.ru

Но он проблематичный, сделан полностью на JAVA, мало что доступно для редактирования, правки... Решили сделать новый.

Требуется создать простой сайт (шаблонный ИМ) - где будет каталог перчаток - 10 разновидностей перчаток.

Разделы (меню) как на старом сайте, центральное изображение (на предприятие из машины идет разгрузка товара) - на новый сайт перенести.

Кнопки "купить", "в корзину" - все шаблонное, ничего сверх-уникального не надо - главное, чтобы работало.

Обязательные требования:

1. CMS

2. ЧПУ

3. Настройка метатегов к каждой странице.

10 лет назад
DarkSkyX
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$150
5 дней
Александр, понял задачу, быстро реализовал задуманное. Помог с выбором подходящего шаблона. Какие требовались доработки - все сделал. Установил на хостинг. В общем, получился классный небольшой сайт. Рекомендую Александра! Спасибо )
Четкие требования, быстрые ответы и оплата, рад был сотрудничать. и конечно рекомендую.