От сотрудничества с Виктором остались только положительные эмоции. Адекватный, разумный, вежливый заказчик, открытый для диалога, который точно знает, какой результат хочет получить в итоге. Все пожелания изложил понятно, по пунктам, с примерами. Правки обоснованные и в умеренном количестве. Никаких проблем с оплатой: своевременно и в полном объеме. Рекомендую как замечательного заказчика и приятного в общении человека.