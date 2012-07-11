PollenD

Вероника PollenD

 
34 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рисую с удовольствием

Я занимаюсь графикой и иллюстрациями. Мне нравится создавать визуальное воплощение хороших идей.

Подхожу к работам с вниманием к деталям. Всегда приходим к взаимопониманию с заказчиком, обсуждаем все нюансы и варианты. По итогу все стороны довольны результатом. Обращайтесь ;)

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Отзывы заказчиков
Fabri
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна сайта ВУЗа
Вероника очень талантливый, ответственный и надежный исполнитель. С заданием справилась на 1000%, учла все пожелания и выполнила их идеально.Всегда на связи, отвечает на все уточнения и вопросы вовремя, исполняет в сроки. Желаю и в дальнейшем работать с Вероникой. Рекомендую всем к сотрудничеству.
От сотрудничества с Виктором остались только положительные эмоции. Адекватный, разумный, вежливый заказчик, открытый для диалога, который точно знает, какой результат хочет получить в итоге. Все пожелания изложил понятно, по пунктам, с примерами. Правки обоснованные и в умеренном количестве. Никаких проблем с оплатой: своевременно и в полном объеме. Рекомендую как замечательного заказчика и приятного в общении человека.
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