Рисую с удовольствием
Я занимаюсь графикой и иллюстрациями. Мне нравится создавать визуальное воплощение хороших идей.
Подхожу к работам с вниманием к деталям. Всегда приходим к взаимопониманию с заказчиком, обсуждаем все нюансы и варианты. По итогу все стороны довольны результатом. Обращайтесь ;)
Портфолио
- Анимация шапки сайта ВУЗа229 просмотров
- Сайт ВУЗа195 просмотров
- Баннер для сайта строительной фирмы291 просмотр
- Разворот каталога Малахова Г.П.181 просмотр
- Набор иконок для статей188 просмотров
- Каталог товаров Малахова Г.П.175 просмотров
- Блог для девушки221 просмотр
- Новогодний баннер для магазина телефонов175 просмотров
- Анимация страницы входа на сайт ресторана182 просмотра
- Анимация логотипа157 просмотров
- Каталог текстиля вариант 2165 просмотров
- Каталог текстиля вариант 1184 просмотра
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
11 лет назад
Вероника очень талантливый, ответственный и надежный исполнитель. С заданием справилась на 1000%, учла все пожелания и выполнила их идеально.Всегда на связи, отвечает на все уточнения и вопросы вовремя, исполняет в сроки. Желаю и в дальнейшем работать с Вероникой. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
От сотрудничества с Виктором остались только положительные эмоции. Адекватный, разумный, вежливый заказчик, открытый для диалога, который точно знает, какой результат хочет получить в итоге. Все пожелания изложил понятно, по пунктам, с примерами. Правки обоснованные и в умеренном количестве. Никаких проблем с оплатой: своевременно и в полном объеме. Рекомендую как замечательного заказчика и приятного в общении человека.