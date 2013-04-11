ТЗ веб дизайнеру

1. Шапка сайта – использовать логотип, надпись, телефон с этого адреса http://www.astro.in.ua. Результат будет размещено по этому адресу: http://astro.web-kopilka.net. Цель: сделать шапку сайта объемной и красивой, гармонично, подходящей к основной части сайта. Подход: классический, академический (желательно согласовать понятия на примерах).

2. Подготовить варианты шапки:

обычная

обычная зима

обычная весна

обычная лето

обычная осень

С новым годом, и Рождеством Христовым

С 8 марта

С днем астролога.

3. Создание иконки на окно браузера «фавикон»

4. Обрамление модулей на сайте – по необходимости

5. Создание кнопки подробнее или надписи подробнее, для размещения в блоках в разделах.

При публикации заявки указывайте дату месяц и год рождения.