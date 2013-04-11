Дизайн интернет магазина строительных материалов Главная + внутренние Нужен дизайнер с понимание Usability
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ веб дизайнеру
1. Шапка сайта – использовать логотип, надпись, телефон с этого адреса http://www.astro.in.ua. Результат будет размещено по этому адресу: http://astro.web-kopilka.net. Цель: сделать шапку сайта объемной и красивой, гармонично, подходящей к основной части сайта. Подход: классический, академический (желательно согласовать понятия на примерах).
2. Подготовить варианты шапки:
обычная
обычная зима
обычная весна
обычная лето
обычная осень
С новым годом, и Рождеством Христовым
С 8 марта
С днем астролога.
3. Создание иконки на окно браузера «фавикон»
4. Обрамление модулей на сайте – по необходимости
5. Создание кнопки подробнее или надписи подробнее, для размещения в блоках в разделах.
При публикации заявки указывайте дату месяц и год рождения.
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