Шапка сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок215 просмотров
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ТЗ веб дизайнеру

1. Шапка сайта – использовать логотип, надпись, телефон с этого адреса http://www.astro.in.ua. Результат будет размещено по этому адресу: http://astro.web-kopilka.net. Цель: сделать шапку сайта объемной и красивой, гармонично, подходящей к основной части сайта. Подход: классический, академический (желательно согласовать понятия на примерах).

2. Подготовить варианты шапки:

обычная

обычная зима

обычная весна

обычная лето

обычная осень

С новым годом, и Рождеством Христовым

С 8 марта

С днем астролога.

3. Создание иконки на окно браузера «фавикон»

4. Обрамление модулей на сайте – по необходимости

5. Создание кнопки подробнее или надписи подробнее, для размещения в блоках в разделах.

При публикации заявки указывайте дату месяц и год рождения.

11 лет назад
AlekseyKotenko
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 минут назад
Выбранный исполнитель
Salamkg
35 летКиргизия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Саламат, сделал всю работу в сроки и качественно. Предложил достаточное количество вариантов, чтобы я смог сделать выбор. Всегда на связи, что особенно радует, терпелив )). Так что сотрудничеством доволен.
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