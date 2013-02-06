Отрисовать дизайн для сайта типографии

Не в первый раз сотрудничаем с Владимиром и снова от сотрудничества только положительные впечатления. Было предоставлено очень четкое ТЗ, дизайн был принят, всего лишь, после одной небольшой корректировки. С оплатой не было никаких задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!