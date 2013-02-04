Редактирование шаблона: дизайн+верстка

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок184 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно отредактировать платный шаблон WordPress: шапку (+ вставить существующий логотип), фон, шрифты.

Как результат нужна готовая тема, чтобы осталось только нажать кнопку "активировать" в панели администратора.

Указывайте, пжл, свои сроки и цену.

11 лет назад
stunary
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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