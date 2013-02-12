Сайт интернет-магазина по продаже плитки

Необходимо отрисовать макет главной страницы по концепту (см. в прикрепленных файлах). После утверждения главной - три внутренних. Условия оплаты: 50 $ за главную (если задача выполнена на должном уровне, соответствует техническому заданию и принимается нами). Поскольку наша компания ведет работу на опережение, то главную страницу мы рисуем до подписания договора с заказчиком. Далее, если результат нравится заказчику и он подписывает договор, корректируем главную страницу и рисуем внутренние. После утверждения внутренних страниц — доплата + $200. PSD макета после оплаты.

Подробности по проекту после выбора исполнителя.