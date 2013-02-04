Необходимо сделать дизайн для сайта

Нужно переделать шапку сайта, чтобы логотип, адрес и номера телефонов выглядели презентабельно. Шапку можно увеличить в высоту, можно добавить слоган, если это будет необходимо для эстетической привлекательности. Необходимые файлы находятся в аттаче, адрес сайта дам по ...