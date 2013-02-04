Корректировка шаблона

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Есть шаблон в psd. Необходимо подкорректировать согласно ТЗ.

11 лет назад
trafim
48 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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