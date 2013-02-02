Дизайн интернет-магазина мебели.

Необходимо нарисовать хедер и кнопку навигации для сайта. Хедер белый (для примера во вложении). Размер шрифта: название сайта 13 пикс, кнопки - 10 пикс. Название сайта girl2fit, два варианта исполнения: 1й. girl - розовым цветом, 2fit ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ситуация: дизайнер начал делать дизайн, но пропал и на связь неделю не выходит. Есть JPG главной страницы (исходника PSD к сожалению нет). Но так как заказчик утвердил главную, то ее необходимо из JPG перевести в PSD.
Так же нужны внутренние страницы: карточка товара, список товаров (страница категории), страница оформления заказа, страница новости.
Срок - 3 максимум 4 дня.
Главная страница отрисованная пропавшим дизайнером в приложении.
При ответе на проект просьба указывать цену.
Оплата только по факту выполнения. Предоплаты НЕТ!
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