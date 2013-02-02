Дизайн интернет-магазина мебели.

Ситуация: дизайнер начал делать дизайн, но пропал и на связь неделю не выходит. Есть JPG главной страницы (исходника PSD к сожалению нет). Но так как заказчик утвердил главную, то ее необходимо из JPG перевести в PSD.

Так же нужны внутренние страницы: карточка товара, список товаров (страница категории), страница оформления заказа, страница новости.

Срок - 3 максимум 4 дня.

Главная страница отрисованная пропавшим дизайнером в приложении.

При ответе на проект просьба указывать цену.

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