Ищу дизайнера сайтов

Нарисовать дизайн сайта «Украинская деревня». Для сайта http://svit-myasa.com.ua/. Фирма занимается изготовлением мясной продукции, но дизайн должен быть в украинском народном стиле...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для веб-сатов. Чисто, современно, ярко. Постоянное сотрудничество, попроектно.
От вас: все время на связи, вкус к шрифтам, только качественные иллюстрации из фотобанков. Либо самоотрисовка, за что готов доплачивать. Работы много.
Оплата вовремя. Попроектно.
Обсуждаем, решаем.
Работать будет по схеме: главная страница, новости, карточка новости, каталог, карточка товара, типовая текстовая страница с доп. меню и без доп. меню. Окно – он-лайн консультант, форма заказа.
Если требования ниже – цена ниже. Средний бюджет 3-7к. Выше только если больше работы, либо требуется особый подход. Все обсуждаемо.
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