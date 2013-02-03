Ищу дизайнера сайтов

Нужен дизайнер для веб-сатов. Чисто, современно, ярко. Постоянное сотрудничество, попроектно.

От вас: все время на связи, вкус к шрифтам, только качественные иллюстрации из фотобанков. Либо самоотрисовка, за что готов доплачивать. Работы много.

Оплата вовремя. Попроектно.

Обсуждаем, решаем.

Работать будет по схеме: главная страница, новости, карточка новости, каталог, карточка товара, типовая текстовая страница с доп. меню и без доп. меню. Окно – он-лайн консультант, форма заказа.

Если требования ниже – цена ниже. Средний бюджет 3-7к. Выше только если больше работы, либо требуется особый подход. Все обсуждаемо.