Нарисовать новую таблицу цен по ТЗ.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Есть сайт http://mos-econ.ru/

Мы его постепенно переделываем. Сейчас, если зайти, например, в раздел http://mos-econ.ru/kursy_buhgalterov/ вы увидите новое боковое меню.

В стиле этого меню нужно отрисовать таблицу с ценами.

Почти в каждом разделе на сайте в этом меню есть пункт «НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ БЛИЖАЙШИХ ГРУПП И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ». Сейчас это разные страницы с таблицей цен по каждому разделу.

Мы хотим сделать все таблицы на одной странице, в нее можно будет попасть из любого раздела, нажав на этот пункт меню. Эта таблица будет необычна тем, что если мы вошли в нее посмотреть информацию по курсу «Менеджмент» http://mos-econ.ru/kursy_buhgalterov/menedzhment/ , то вы попадаете на страницу, где есть все таблицы по каждому курсу, но они свернуты, а таблица по менеджменту раскрыта.

Выбранному исполнителю мы покажем конкретный пример реализации подобной таблицы, но он нас не до конца устраивает. В приложении схематичный файл в ворде.

Прочитайте, пожалуйста, ТЗ и оцените сроки и стоимость.

При выборе исполнителя мы будем ориентироваться, прежде всего, его на портфолио. Работа только через безопасную сделку.