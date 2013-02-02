Нарисовать новую таблицу цен по ТЗ.

Разработка дизайна сайта по продаже запчастей для станков пример продукции у сайта конкурентов http://www.pkfspektr.ru/l
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Есть сайт http://mos-econ.ru/
Мы его постепенно переделываем. Сейчас, если зайти, например, в раздел http://mos-econ.ru/kursy_buhgalterov/ вы увидите новое боковое меню.
В стиле этого меню нужно отрисовать таблицу с ценами.
Почти в каждом разделе на сайте в этом меню есть пункт «НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ БЛИЖАЙШИХ ГРУПП И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ». Сейчас это разные страницы с таблицей цен по каждому разделу.
Мы хотим сделать все таблицы на одной странице, в нее можно будет попасть из любого раздела, нажав на этот пункт меню. Эта таблица будет необычна тем, что если мы вошли в нее посмотреть информацию по курсу «Менеджмент» http://mos-econ.ru/kursy_buhgalterov/menedzhment/ , то вы попадаете на страницу, где есть все таблицы по каждому курсу, но они свернуты, а таблица по менеджменту раскрыта.
Выбранному исполнителю мы покажем конкретный пример реализации подобной таблицы, но он нас не до конца устраивает. В приложении схематичный файл в ворде.
Прочитайте, пожалуйста, ТЗ и оцените сроки и стоимость.
При выборе исполнителя мы будем ориентироваться, прежде всего, его на портфолио. Работа только через безопасную сделку.
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