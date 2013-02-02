Разработка дизайна сайта ножей

Разработать дизайн казино-сайта под USA. =-= Суть =-= Создать _Простой_ и лёгкий для вёрстки дизайн! Дизайн ориентирован на темы WordPress - то есть контент обычно по средине, фоновая картинка. Расположение контента как тут: http://au-onlinepokies777.com/ http://canada-casinos-list.com/ =-= Главная страница =-= 1. Шапка сайта (на ...