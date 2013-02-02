Дизайн сайта казино

Разработать дизайн казино-сайта под USA.

=-= Суть =-=

Создать _Простой_ и лёгкий для вёрстки дизайн!

Дизайн ориентирован на темы WordPress - то есть контент обычно по средине, фоновая картинка.

Расположение контента как тут:

http://au-onlinepokies777.com/

http://canada-casinos-list.com/

=-= Главная страница =-=

1. Шапка сайта (на ваш выбор - элементы казино стиля)

2. Условный логотип (то есть не важно)

3. Сравнительная таблица казино

4. Правый или левый или нижний сайдбар с новостями.

4. Опциональный блок текста после таблицы казино (прорисовывается, но может быть отключен)

5. Нижнее меню

=-= Особенности =-=

1. Для кнопок должны быть 2 состояния: hover и active (можно использовать идеи CSS3)

2. Желательно чтобы все надписи на кнопках были текстовыми, а не картинками - то есть их легко было менять!

3. Это же касается и логотипа (особенно учитывая, что можно использовать нестандартные шрифты в CSS3)

4. Кнопки VISIT CASINO/GAME или прочие важные кнопки - это должен быть центр желания: большие, легко нажимаемые.

Обратите внимание, что самую главную кнопку стоит делать зелёной или оттенка зелёного цвета :)