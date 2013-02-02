Дизайн сайта казино

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок380 просмотров
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Разработать дизайн казино-сайта под USA.

=-= Суть =-=

Создать _Простой_ и лёгкий для вёрстки дизайн!

Дизайн ориентирован на темы WordPress - то есть контент обычно по средине, фоновая картинка.

Расположение контента как тут:

http://au-onlinepokies777.com/

http://canada-casinos-list.com/

=-= Главная страница =-=

1. Шапка сайта (на ваш выбор - элементы казино стиля)

2. Условный логотип (то есть не важно)

3. Сравнительная таблица казино

4. Правый или левый или нижний сайдбар с новостями.

4. Опциональный блок текста после таблицы казино (прорисовывается, но может быть отключен)

5. Нижнее меню

=-= Особенности =-=

1. Для кнопок должны быть 2 состояния: hover и active (можно использовать идеи CSS3)

2. Желательно чтобы все надписи на кнопках были текстовыми, а не картинками - то есть их легко было менять!

3. Это же касается и логотипа (особенно учитывая, что можно использовать нестандартные шрифты в CSS3)

4. Кнопки VISIT CASINO/GAME или прочие важные кнопки - это должен быть центр желания: большие, легко нажимаемые.

Обратите внимание, что самую главную кнопку стоит делать зелёной или оттенка зелёного цвета :)

Дизайн сайта
11 лет назад
Moisha
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Kirieshka
Ирина 
38 летКазахстан
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$45
2 дня
Работа выполнена на совесть, вовремя и так, что даже не было замечаний! Рекомендую!
Павел, просто идеальный заказчик. На все мои уточняющие вопросы дал ответы. Макет сайта принял с первого раза. Оплата переведена моментально. Очень рекомендую!:)
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$35
2 дня
Работа была выполнена в срок. Все правки сделали быстро. Было приятно сотрудничать.
Отличный работодатель =) Выполнили все быстро, оплата мгновенная, с удовольствием буду работать и дальше =)!
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
23 отзыва
11 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена. Порадовала обязательность - если что, можно быть уверенным, что никто никуда не пропадёт.
Честный заказчик. Перевел деньги за работу сразу же на веб мани с протекцией. Я начал работать. Показал что получается, после чего Павел сразу же сообщил мне код и я получил деньги. От работы с такими заказчиками получаешь удовольствие. Четко объясняет что нужно сделать и что доработать. В общем, только хорошее впечатление!
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