Дизайн сайта казино

Необходимо перерисовать дизайн сайта http://workinn.ru/ Основные требования - яркое цветовое решение - простота представлении информации и ее поиск - отсутствие прокрутки экрана (вся информация должна помещаться на первом экране) - большие фотографии на карточке общежития или фотогалерее Отрисовать нужно: - главную страницу - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн казино-сайта под USA.
=-= Суть =-=
Создать _Простой_ и лёгкий для вёрстки дизайн!
Дизайн ориентирован на темы WordPress - то есть контент обычно по средине, фоновая картинка.
Расположение контента как тут:
http://au-onlinepokies777.com/
http://canada-casinos-list.com/
=-= Главная страница =-=
1. Шапка сайта (на ваш выбор - элементы казино стиля)
2. Условный логотип (то есть не важно)
3. Сравнительная таблица казино
4. Правый или левый или нижний сайдбар с новостями.
4. Опциональный блок текста после таблицы казино (прорисовывается, но может быть отключен)
5. Нижнее меню
=-= Особенности =-=
1. Для кнопок должны быть 2 состояния: hover и active (можно использовать идеи CSS3)
2. Желательно чтобы все надписи на кнопках были текстовыми, а не картинками - то есть их легко было менять!
3. Это же касается и логотипа (особенно учитывая, что можно использовать нестандартные шрифты в CSS3)
4. Кнопки VISIT CASINO/GAME или прочие важные кнопки - это должен быть центр желания: большие, легко нажимаемые.
Обратите внимание, что самую главную кнопку стоит делать зелёной или оттенка зелёного цвета :)
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