Дизайн группы вконтакте (простой)

Есть сайт о стеклянных перегородках, на сайте есть раздел "Фотогалерея", в этом разделе выложены работы компании www.glass-wall.ru/our-work/ Фотогалерея делится на следующие подразделы: - бизнес центры; - торговые центры; - магазины; - медицинские центры; - офисы; - ...
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Нужно сделать дизайн группы вконтакте.
( http://vk.com/vzaimnaya_reklama )
Зверских художеств не надо. Главное "чтобы был".
Рассчитываю на небольшую цену.
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