Дизайн группы вконтакте (простой)

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок138 просмотров
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Нужно сделать дизайн группы вконтакте.

( http://vk.com/vzaimnaya_reklama )

Зверских художеств не надо. Главное "чтобы был".

Рассчитываю на небольшую цену.

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11 лет назад
marafonetz
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов
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