Легкий и простой дизайн сайта

Нужно нарисовать главную страницу сайта. Пример: http://kovalkovonline.ru/ Примерно, что должно быть см. в прикрепленном файле. Черновой вариант (прототип) нужно выполнить к воскресенью! Затем вносим поправки. И дорабатываем прототип для загрузки на тестовый сайт. Работать придется оперативно, поэтому тех, кто не ...