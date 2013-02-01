Нужно составить минималистичный дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка286 просмотров
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Нужен дизайн для сайта сочинений(краткое изложение текстов литературных произведений, сочинения и прочие тексты по литературе). Аналог сайта - http://briefly.ru/ дизайн тоже нужно сделать в таком же стиле.

Полное ТЗ - http://bit.ly/14uDUqH

11 лет назад
Dev3loper
Роман 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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