Задача для дизайнера/верстальщика

Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и обслуживание систем видеонаблюдения. Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно использовать в ...
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Нужно нарисовать главную страницу сайта.
Пример: http://kovalkovonline.ru/
Примерно, что должно быть см. в прикрепленном файле.
Черновой вариант (прототип) нужно выполнить к воскресенью!
Затем вносим поправки. И дорабатываем прототип для загрузки на тестовый сайт.
Работать придется оперативно, поэтому тех, кто не готов приступить к заданию сегодня, просьба не беспокоить.
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