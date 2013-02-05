Задача для дизайнера/верстальщика

Хочу сказать огромное спасибо Александру за проделанную работу. На выходные нам нужна была срочная помощь по сайту, Александр предложил свои услуги и сказал, что готов поработать в выходные. В назначенное время Александр вышел на связь с готовыми вариантами! Оперативно, четко, красиво, будем обращаться снова и снова.