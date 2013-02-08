Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и обслуживание систем видеонаблюдения. Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно использовать в ...
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Уважаемые дизайнеры,
Необходим «гламурный» дизайн сайта фотоконкурса по хоккейной тематике:
1. Главная страница
2. Страница номинации
3. Страница регистрации
4. Страница добавления фото
Дизайн не в стиле минимализма: должна присутствовать графика, тематические иконки и т.п.
Дизайн с фиксированной шириной: 1024px
Если необходимо фотографии для дизайна на фотостоках выкуплю сам.
Сроки сжатые: в идеале к 04.02.2013 понедельнику должен быть готов дизайн.
Структура во вложении к проекту.
Дополнительные материалы передам выбранному исполнителю.
100% предоплаты не будет. 50% предоплата и 50% после утверждения дизайна, после чего вы уже высылаете все исходники.
Указывайте вашу цену и сроки. Также было бы идеально, если можно будет обсудить проект по скайпу.
Заранее благодарен и с надеждой на плодотворное сотрудничество.
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