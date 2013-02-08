Уважаемые дизайнеры,

Необходим «гламурный» дизайн сайта фотоконкурса по хоккейной тематике:

1. Главная страница

2. Страница номинации

3. Страница регистрации

4. Страница добавления фото

Дизайн не в стиле минимализма: должна присутствовать графика, тематические иконки и т.п.

Дизайн с фиксированной шириной: 1024px

Если необходимо фотографии для дизайна на фотостоках выкуплю сам.

Сроки сжатые: в идеале к 04.02.2013 понедельнику должен быть готов дизайн.

Структура во вложении к проекту.

Дополнительные материалы передам выбранному исполнителю.

100% предоплаты не будет. 50% предоплата и 50% после утверждения дизайна, после чего вы уже высылаете все исходники.

Указывайте вашу цену и сроки. Также было бы идеально, если можно будет обсудить проект по скайпу.

Заранее благодарен и с надеждой на плодотворное сотрудничество.