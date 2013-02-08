Дизайн сайта фотоконкурса

$500
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые дизайнеры,

Необходим «гламурный» дизайн сайта фотоконкурса по хоккейной тематике:

1. Главная страница

2. Страница номинации

3. Страница регистрации

4. Страница добавления фото

Дизайн не в стиле минимализма: должна присутствовать графика, тематические иконки и т.п.

Дизайн с фиксированной шириной: 1024px

Если необходимо фотографии для дизайна на фотостоках выкуплю сам.

Сроки сжатые: в идеале к 04.02.2013 понедельнику должен быть готов дизайн.

Структура во вложении к проекту.

Дополнительные материалы передам выбранному исполнителю.

100% предоплаты не будет. 50% предоплата и 50% после утверждения дизайна, после чего вы уже высылаете все исходники.

Указывайте вашу цену и сроки. Также было бы идеально, если можно будет обсудить проект по скайпу.

Заранее благодарен и с надеждой на плодотворное сотрудничество.

Дизайн сайта
11 лет назад
sisers
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$250
3 дня
Елена - отличный дизайнер. Работа выполнена точно в срок. Все доработки и правки оперативно вносились. Результат более чем устроил.
Отличный заказчик! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • ElectroDed

    $110

    Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и обслуживание систем видеонаблюдения. Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно использовать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отдельные части дизайна сайта

    Для сайта требуется сделать: 1) Логотип 2) Дизайн горизонтального меню c выпадающим вниз подменю одного уровня вложенности 3) Стиль заголовка универсального информационного блока (того, который на синем фоне в серой закругленной рамке).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проектный дизайнер

    $250

    Доброго всем настроения! Требуется хороший, думающий дизайнер, для отрисовки страниц сайта по концепции. Стоимость проекта: от $50 до $250. Подробности: Я даю задание, концепт – вы рисуете макет главной страницы. Если меня все устраивает (уровень, ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проработать фон для сайта

    Здравствуйте. На сайте www.oscomp.ru требуется изменить фон (вместо белого фона разместить цветной). Тема фона — продукция apple. Фон должен быть одновременно красивой подложкой и рекламой соответствующих товаров. При этом он должен сочетаться с основным дизайном сайта и ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно нарисовать официальный сайт-блог музыканта

    $150

    Здравствуйте! Требуется нарисовать дизайн сайта для музыканта, предпринимателя. Главная цель задачи профессионально и грамотно изобразить 3 важных слияния в одном сайте: блог, о самом человеке и возможность скачать аудио-видео контент. Идею по дизайну рассмотрю от вас, бриф заполню ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу дизайнера-партнера

    Здравствуйте Ищу дизайнера - партнера для создания совместной веб студии Интересуют дизайнеры с большим опытом работы и хорошими работами.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 3-х страниц интерактивных курсов

    $150

    Отрисовать 3 стрраницы со стайдером: главная и внутренняя (описание курса), личный кабинет Прикрепляю примерную схему как располагаются эллементы и логотип Сделать логотип. Название "General computers" "Интерактивные обучающие курсы Есть поиск Есть регистрация и вход Отрисовать 5 слайдов с надписью на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад