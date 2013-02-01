Нарисовать картинки на сайт

Дизайн мобильной странички. Ширина дизайна 320 пикселов. В дизайне необходимо разместить: - логотип (будет предоставлен) - телефоны (предоставим) - краткое описание компании (будет предоставлено) - форма обратной связи (вписана в дизайн страницы) - ссылка на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт о стеклянных перегородках, на сайте есть раздел "Фотогалерея", в этом разделе выложены работы компании www.glass-wall.ru/our-work/
Фотогалерея делится на следующие подразделы:
- бизнес центры;
- торговые центры;
- магазины;
- медицинские центры;
- офисы;
- банки;
- СПА салоны.
На страничке www.glass-wall.ru/our-work/ сейчас свалены в кучу все работы компании, страницу планируется переделать, убрать со страницы все работы и сделать список подразделов.
Задача: нужно нарисовать картинку к каждому из подразделов, это может быть мэт-пэйнтинг или иконки или просто качественные фотографии хорошо передающие суть того, что находится внутри подраздела. Картинки должны гармонировать с дизайном сайта, например если это будут фото, нужно поработать с оттенками и т. д.
В аттаче картинка для понимания, что именно нужно сделать. Размер картинок 290х180px, делать лучше чуть больше по размеру, с запасом т. к. сайт адаптивный, размер картинок будет варьироваться от 360х223 до 210х130.
От вас требуются: цена и !ссылка на портфолио.
Задача поставлена достаточно четко, сформулировать стоимость своей работы можно, пишите пожалуйста цены сразу. Если что то не понятно, пишите в ЛС, постараюсь ответить.
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