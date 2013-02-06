Дизайн мобильной версии сайта

Перерисовка дизайна для интернет-магазина мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн мобильной странички.
Ширина дизайна 320 пикселов.
В дизайне необходимо разместить:
- логотип (будет предоставлен)
- телефоны (предоставим)
- краткое описание компании (будет предоставлено)
- форма обратной связи (вписана в дизайн страницы)
- ссылка на полную версию сайта (вписана в дизайн)
Картинку сайта, на основании которого нужно делать мобильную версию, мы предоставим.
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