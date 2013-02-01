Доделать превьюшку

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Этот файл – это оригинал-макет, в котором собственно делается разработка.

К нему должны быть приложены так называемые линки, это картинки, объекты и пр.

Сейчас не хватает 8 линков:

И потому я могу скомпилировать pdf – привьюшку, но печатать с нее нельзя.

Исходник в indd

11 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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