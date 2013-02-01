Доделать превьюшку

Этот файл – это оригинал-макет, в котором собственно делается разработка.

К нему должны быть приложены так называемые линки, это картинки, объекты и пр.

Сейчас не хватает 8 линков:

И потому я могу скомпилировать pdf – привьюшку, но печатать с нее нельзя.

Исходник в indd