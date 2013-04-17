keeperkeys-hr

Есть функция - листалка бэкграундов. Нужно чтобы при размере окна меньше 992px скрипт выключался (исчезал как будто его в помине не было= ) ), при размере окна больше 992px возвращался.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Задача сделать ролик (заставку для видео) с логотипом и названием компании. Длительность 5-7 секунд. Компания занимается производством и монтажем стеклянных стен, возможно это как то обыграть в заставке (логотип из стекла и ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт12 лет назад
Прикрутить к phpBB авторизацию/регистрацию через OpenID Wargaming.net Для примера мод логинзы: loginza.ru/phpbb-pluginВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Во вложении сверстанная галерея картинок. Функционал стандартный: - привью листаются вправо-влево (прокрутка зациклена); - по тыку на привью показывается большая картинка. Работа только для jQuery-ниндзя, кривой код не ...Закрыт12 лет назад
Есть готовый адаптивный шаблон на themeforest_net. В нем есть прайс. Задача этот прайс вырезать. Подробности во вложении. От вас сроки и цена.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача натянуть сайт на WP, добавить каталог с функцией заказа. ------------------ Шаблоны сайта: http://www.tecsna.tz7.ru/ http://www.tecsna.tz7.ru/company/ http://www.tecsna.tz7.ru/product/mesh/ ------------------ Каталог с функцией ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Во вложении вордовский файлик с тремя табличками. Задача перевести таблички в html, полностью очистить их от стилей.Завершен12 лет назад
Есть сверстанный слайдер (во вложении), задача написать для него функции. Из тонкостей: - подключить touchSwipe - сделать несколько эффектов перехода, обязательно эффект Ken Burns. п.с. ...Завершен12 лет назад
Есть произвольный html контент, например маркированный список, задача вывести его на разрешении выше 1000px в блок A на разрешении ниже 1000 в блок B. То есть маркированный список будет находится либо в блоке A либо ...Завершен12 лет назад
Во вложении хтмл с двумя колонками, которые меняются местами. Задача написать функции для cookie, нужно чтобы колонки "запоминали" свое положение.Завершен12 лет назад
Задача: рисовать дизайны сайтов на потоке. Есть набор модульных сеток на которые нужно будет ориентироваться. Мэт-пэйнт, фотосессии моделей и т. п. не требуются, важно качество юзабилити, современный не пахнущий дедушкой дизайн. ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача уменьшить логотип, нужны три размера: 262x81px, 217x68px и 167x52px. Сейчас лого уменьшено некачественно (см. во вложении). Результатом нужен PNG файлик с тремя лого (аналогичный тому, что во вложении).Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Вот тут _abcms.ru есть менюшка, нужно ее починить. Задача во вложении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача сделать адаптивный слайдер. Макеты во вложении. Пример слайдера: ___themeforest.net/item/smartstart-wp-responsive-html5-theme/full_screen_preview/2067920 В макете примеры для: - desctop; - 992px; - 748px; - ...Закрыт12 лет назад
- $50
Перевести песню, текст в аттаче. Художественный перевод не нужен, задача максимально точно передать текст.Переводы17 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт о стеклянных перегородках, на сайте есть раздел "Фотогалерея", в этом разделе выложены работы компании www.glass-wall.ru/our-work/ Фотогалерея делится на следующие подразделы: - бизнес центры; - торговые центры; ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно починить php mail форму обратной связи, письма приходят в корявых кодировках.Завершен12 лет назад
Задача: сделать из стандартного битриксовсого компонента формы обратной связи, AJAX форму, при этом должна быть возможность добавлять в форму дополнительные поля помимо стандартных.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: опознать шрифт на картинке в аттаче.Шрифты2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача починить шаблон сайта ___auditauto.ru. Футер шаблона прижат к низу страницы, под футером появляется отступ в 5 пикселей, который вызывает появление бокового скролла. Картинка для наглядности в аттаче.Завершен12 лет назад