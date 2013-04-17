keeperkeys-hr

Фрилансер взялся за работу. Я предупредил, что можно растянуть на 2-3 дня. Прошло 8 дней - и тишина. Ищу другого исполнителя. upd: простите, но я потерял время на исполнение работы. Ответный отрицательный отзыв - ваше право, пишите, дальше дело за арбитражем. По моему мнению ваш "форс-мажор" в неделю длительностью не оправдание, сообщить о задержке за 8 дней вполне можно было. У отзыва есть свое назначение - будущие заказчики имеют право знать, что вы можете взяться за работу и пропасть на 8 дней.