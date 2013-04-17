keeperkeys-hr

Александр keeperkeys-hr

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать jQuery функцию

    Есть функция - листалка бэкграундов. Нужно чтобы при размере окна меньше 992px скрипт выключался (исчезал как будто его в помине не было= ) ), при размере окна больше 992px возвращался.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заставка для видео

    Задача сделать ролик (заставку для видео) с логотипом и названием компании. Длительность 5-7 секунд. Компания занимается производством и монтажем стеклянных стен, возможно это как то обыграть в заставке (логотип из стекла и ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать jQuery функцию для галереи картинок

    Во вложении сверстанная галерея картинок. Функционал стандартный: - привью листаются вправо-влево (прокрутка зациклена); - по тыку на привью показывается большая картинка. Работа только для jQuery-ниндзя, кривой код не ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на WordPress

    Задача натянуть сайт на WP, добавить каталог с функцией заказа. ------------------ Шаблоны сайта: http://www.tecsna.tz7.ru/ http://www.tecsna.tz7.ru/company/ http://www.tecsna.tz7.ru/product/mesh/ ------------------ Каталог с функцией ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Word doc в HTML

    Во вложении вордовский файлик с тремя табличками. Задача перевести таблички в html, полностью очистить их от стилей.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • JQuery функция

    Есть произвольный html контент, например маркированный список, задача вывести его на разрешении выше 1000px в блок A на разрешении ниже 1000 в блок B. То есть маркированный список будет находится либо в блоке A либо ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуются дизайнеры на постоянную удаленную работу

    Задача: рисовать дизайны сайтов на потоке. Есть набор модульных сеток на которые нужно будет ориентироваться. Мэт-пэйнт, фотосессии моделей и т. п. не требуются, важно качество юзабилити, современный не пахнущий дедушкой дизайн. ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Уменьшить лого

    Задача уменьшить логотип, нужны три размера: 262x81px, 217x68px и 167x52px. Сейчас лого уменьшено некачественно (см. во вложении). Результатом нужен PNG файлик с тремя лого (аналогичный тому, что во вложении).

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Адаптивный слайдер

    Задача сделать адаптивный слайдер. Макеты во вложении. Пример слайдера: ___themeforest.net/item/smartstart-wp-responsive-html5-theme/full_screen_preview/2067920 В макете примеры для: - desctop; - 992px; - 748px; - ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести текст

    $50

    Перевести песню, текст в аттаче. Художественный перевод не нужен, задача максимально точно передать текст.

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать картинки на сайт

    Есть сайт о стеклянных перегородках, на сайте есть раздел "Фотогалерея", в этом разделе выложены работы компании www.glass-wall.ru/our-work/ Фотогалерея делится на следующие подразделы: - бизнес центры; - торговые центры; ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • AJAX-кнопка отправки данных на битрикс

    Задача: сделать из стандартного битриксовсого компонента формы обратной связи, AJAX форму, при этом должна быть возможность добавлять в форму дополнительные поля помимо стандартных.

    AJAX
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Починить шаблон адаптивного сайта

    Задача починить шаблон сайта ___auditauto.ru. Футер шаблона прижат к низу страницы, под футером появляется отступ в 5 пикселей, который вызывает появление бокового скролла. Картинка для наглядности в аттаче.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
3 балла
10 лет назад
Адаптивный слайдер
HTMLWordPress
ни оплаты, ни предоплаты, ни как там работа продвигается, зато отзыв
Фрилансер взялся за работу. Я предупредил, что можно растянуть на 2-3 дня. Прошло 8 дней - и тишина. Ищу другого исполнителя. upd: простите, но я потерял время на исполнение работы. Ответный отрицательный отзыв - ваше право, пишите, дальше дело за арбитражем. По моему мнению ваш "форс-мажор" в неделю длительностью не оправдание, сообщить о задержке за 8 дней вполне можно было. У отзыва есть свое назначение - будущие заказчики имеют право знать, что вы можете взяться за работу и пропасть на 8 дней.
Ответный отзыв
DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
JQuery слайдер, работа для JS-ниндзя
JavaScriptjQuery
Отличный заказчик.
Работа выполнена.
Ответный отзыв
aslkre
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Написать jQuery функцию для галереи картинок
jQuery
Спасибо вам за работу! Было бы очень хорошо если бы вы так же оставили мне отзыв, как мы договаривались. Рекомендую!
web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
онлайн
$7
10 баллов
12 лет назад
Word doc в HTML
HTML
Рекомендую как хорошего, щедрого заказчика!
Работа выполнена качественно, и очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
JQuery функция
HTMLjQuery
Александр в очередной раз проявил себя как прекрасный заказчик. Сотрудничеством очень доволен.
Второй опыт работы с Никитой, только положительные эмоции! Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
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