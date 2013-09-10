Заставка для видео

Нужно сделать пред-заставку, которая будет использоваться в начале и конце каждого видео компании. Длительность 5-7 секунд. Присылайте цену. Сценаририй. Логотип превращается в объемный крутится, появляется, проявляется или показываться по одной букве и затем всё вместе. Пожалуйста, укажите Вашу ...