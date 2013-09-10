Заставка для видео

Здравствуйте! Ищем сотрудника для удаленной работы. Необходимо создание социальных видео роликов, основанных на записях с видерегистраторов, выложенных на Youtube Что необходимо? Находить записи по теме, вырезать из них нужные кадры, склеивать, накладывать музыку, какой-либо текст в начале ролика и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сделать ролик (заставку для видео) с логотипом и названием компании. Длительность 5-7 секунд.
Компания занимается производством и монтажем стеклянных стен, возможно это как то обыграть в заставке (логотип из стекла и т. п.).
Сайт компании: http://www.glass-wall.ru/
Во приложении лого в векторе.
Желательно в заявке постить ссылку на похожие работы.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно наложить экшен музыку и сделать видеоэффекты к тексту объемом 500 збп. Образец (пример работы, который мне нужен) присылаю по запросу в скайп. контакт в моем профиле. Примеры ваших работ - обязательны.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать рисованный видеоролик о приемуществах и услугах компании. Пример требуемого стиля прикрепляю в ссылках. Есть примерный сценарий и видение того как нужно сделать. Предлагайте сроки и цены. Примеры видео: https://www.youtube.com/watch?v=bttcpxb7ul0 https://www.free-lance.ru/users/stira/viewproj.php...Завершен10 лет назад
- $50
1)добавить логотип ИКСОН (во вложении) цвет можно корректировать 2)вырезать несколько раз, когда камера поворачивается в зал (заменить презентацией) ссылку на видео вышлю исполнителю (видео-неделя)Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно создать видео фон под хромакей. Пишите цену и сроки. Подробности при переписке.Завершен10 лет назад
Нужно сделать пред-заставку, которая будет использоваться в начале и конце каждого видео компании. Длительность 5-7 секунд. Присылайте цену. Сценаририй. Логотип превращается в объемный крутится, появляется, проявляется или показываться по одной букве и затем всё вместе. Пожалуйста, укажите Вашу ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайт требуется режисеры. Для озвучивание и сьемки видеоуроков. В основном озвучивание голос хорошим был. Женщины ненужны. Срочно...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Добрый день! Нужна видео заставка для видеороликов, не слишком навороченная (тематика канала - бухгалтерия и налоги), продолжительность примерно 5 секунд. В видео должен быть звук (мелодия). Текст, который должен быть в видео, дам (это будет название ...Завершен10 лет назад
Задача: записать скринкаст для интернет-магазина. Продолжительность: ~ 1 минута. В начале заставка с логотипом магазина, затем собственно тема скринкаста, затем сам процесс и в конце информация о магазине(ссылка на сайт, твиттер, телефоны). Все под музыку, кроме съемки ...Завершен10 лет назад
Есть сырое видео + к нему отдельно голос. Требуется свести это вместе + добавить фоновую музыку. В результате получится видео-описание товара в интернет-магазине, длительностью около 45 секунд. Пример первых проб пера, который надо улучшить: http://www.youtube.com/watch?v=QhEzGShYQLM, http://www.youtube.com/watch?v=-QxO2-v_B80 Присылайте, ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт10 лет назад