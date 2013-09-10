Заставка для видео-роликов

Добрый день!

Нужна видео заставка для видеороликов, не слишком навороченная (тематика канала - бухгалтерия и налоги), продолжительность примерно 5 секунд. В видео должен быть звук (мелодия). Текст, который должен быть в видео, дам (это будет название проекта, слоган и мои ФИО).

Формат - чтобы можно было вставить в Камтазию перед своим видео, и затем уже конвертировать.

Пишите ваши предложения по цене, если указанная не устраивает, рассмотрю все предложения по соотношению цена-качество. Примеры выполненных вами подобных работ обязательны.