Серия видео-уроков по CMS

Есть сайт www_jnetclass_kz

На этом сайте есть видео-уроки по различным темам.

Нужно записать серию видео-уроков по установке, настройке, пользованию, смене шаблонов различных CMS.

Предлагаете темы, делаете уроки и оплачиваю за каждый полезный видео-урок. Каждый видеоурок, заливаете на файло-обменник.

Программу для записи уроков я использую "BB FlashBack". Но это не принципиально. Можете использовать любую.

Например можете записать видео по CMS магазинов, форумов, соц. сетей и прочих. Аудитория - люди никогда не занимавшиеся веб-разработками. Поэтому для них нужно писать как можно проще.