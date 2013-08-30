Создание серии обучающих видеороликов

Для игрового приложения, размещенного в социальных сетях, требуется сделать серию обучающих видео уроков. На данный момент используются ролики самих участников игры, но уровень исполнения может быть лучше. Способ создания видео простой - захватывается видео со всей площади игры. В игре производятся определенные действия с голосовыми комментариями, если нужно - с текстовыми аннотациями. Требования и другие моменты:

1. Хорошая, плавная русская речь + возможность качественно её записать.

2. Умение выбирать только нужный материал, избегать "воды" в комментариях и действиях.

3. Желание и умение полностью разобраться в игре, чтобы можно было обучать других.

4. Умение кодировать видео, обеспечивая хорошее соотношение размера и качества. Видео должно быть без каких-либо водяных знаков trial версий программ и подобных вещей. Предпочтительный кодек - H264.

5. Длительность одного ролика от 1 до 5 минут.

6. Целевая аудитория, для которой будут создаваться видео - люди 10-16 лет.

7. Возможность долгосрочного сотрудничества, проект постоянно развивается и будут требоваться новые видео.

8. Исполнитель может рабатать в спокойном темпе (в разумных пределах), сроки не горят.

9. Количество роликов - не менее 30 штук на первом этапе.

Желающих выполнять данный проект просьба указывать стоимость 3-минутного ролика.