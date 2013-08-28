Нужно сделать видеообзоры игры Hero Zero + публиковать их на youtube с определённой периодичностью. Видеобзоры должны быть с озвучкой. Длина от 2 до 40 минут - в зависимости от содержания. пример аналогичных обзоров но по другой игре: http://www.youtube.com/user/primeworldru?feature=watch http://www.youtube.com/user/vitecp Вопросы к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекламный ролик (3-5 минут) вызывающий такие эмоции: http://youtu.be/9pEUreITdkU
Ролик должен рассказывать о блоках увеличения мощности для автомобилей toyota: land cruiser200, land cruiser prado, hilux.
Съемки нужно провести в Москве, Московской области
Ролик должен вызывать сильные положительные эмоции.
В ролике должны быть ненавязчивые вставки комментатора рассказывающие:
О тех результатах, которые удалось достичь установкой блока:
Мощность
Экономия топлива
Уменьшение выбросов в атмосферу
Адаптация к Российскому топливу
Самая длительная гарантия на блоки ( 5 лет)
Положительные отзывы клиентов
Бесплатная доставка Москва+область
большой период money back ( 30 дней )
Нужно снять сравнительное видео двух машин ( с чипом и без), drag заезд с 0км/ч и с 80 км/ч. Заезды land cruiser 200 и prado
Презентацию блоков в pdf вышлю потзапросу
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Перевести видеофайлы в MP-3 формат. После вебинара предоставили папку с файлами его записи. Чтобы запустить запись нужно запустить один из них - vcplayer.hta. Требуется перевести эти файлы в MP-3 формат. Ссылка, чтобы посмотреть формат ...Закрыт10 лет назад
- $500
Требуется видеодизайнер для работы над проектами на удалённой основе. Требуется монтировать серии музыкального проекта. В месяц - 8 серий. Плюс небольшие клипы из готового видео нужно будет монтировать, а также анонсы короткие и монтаж интервью. Оклад - 15 000 ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Съемка с 2-ух камер. У одного из операторов фокус сбивался с фотоаппарата, нужно внимательно монтировать. Снимали на фотоаппарат Сanon и на профессиональную видеокамеру Panasonic ( формат mxf) На выходе - 2 часа видео чистого нужно. Очень ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен ролик продолжительностью в 10 секунд, в hd (720p) качестве, формат на выходе .mp4 Текст должен быть точно такой же как прикрепленной картинке, с таким же цветовым оформлением. Также текст необходимо озвучить приятным женским голосом ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, На YouTube выложены 12 коротких видео, их надо записать в файлы avi или какой-нибудь самый популярный формат, чтобы на любом компьютере открылся, и залить мне на фтп. Надо, чтобы звук был нормальным. Объединять видео не ...Закрыт10 лет назад
Необходимо изменить/обработать видео ролик, т.е. сделать его более профессиональным. Ролик был создан с помощью простой программы Movie Maker и нуждается в доработке. http://www.youtube.com/watch?v=G7pL5N9IE-s&feature=youtu.be Необходимые изменения: - заменить интервал видео 09.13-20.40 похожим видео либо создать анимацию - заменить слайды с логотипом ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
На базе имеющейся пошаговой инструкции в формате html+gif создать пошаговую видео-инструкцию в программе типа Camtasia. Ваши сроки и цены напишите, пожалуйста, здесь или ЛС. Если нужна доп. информация спрашивайте, пожалуйста, в ЛС.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно найти 10 картинок и сделать из них слайд-шоу. сверху поставить текст, и наложить музыку. 1 видео - 1,5 доллара. Нужно 100. Более конкретно скажу откликнувшимся.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется видео урок по типу этого http://download.ispsystem.com/tutorial/ru/getting-started.html для игрового сайта. Минуты на две с озвучкой.Завершен10 лет назад