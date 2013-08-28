Нужен рекламный ролик

Нужно сделать видеообзоры игры Hero Zero + публиковать их на youtube с определённой периодичностью. Видеобзоры должны быть с озвучкой. Длина от 2 до 40 минут - в зависимости от содержания. пример аналогичных обзоров но по другой игре: http://www.youtube.com/user/primeworldru?feature=watch http://www.youtube.com/user/vitecp Вопросы к ...