Требуется смонтировать и озвучить видео

Есть три видеоролика (всего 60 минут) о питании для похудения, необходимо составить из них пятиминутное презентационное видео и синхронизировать с текстом лектора за кадром (желательно женщина). Текст также необходимо составить. Подробности в личной переписке. Напишите свою цену и готовы ли выполнить полный цикл работ.