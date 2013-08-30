Требуется смонтировать и озвучить видео

$500
ВидеомонтажЗакрыт14 заявок272 просмотра
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Есть три видеоролика (всего 60 минут) о питании для похудения, необходимо составить из них пятиминутное презентационное видео и синхронизировать с текстом лектора за кадром (желательно женщина). Текст также необходимо составить. Подробности в личной переписке. Напишите свою цену и готовы ли выполнить полный цикл работ.

10 лет назад
headofluna
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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