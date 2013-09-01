EXIF из .avi

Здравствуйте,

Есть 12 видеофайлов .avi изначально снятые на мыльницу.

Нужно точно узнать дату и время создания. Ее указывает компьютер, если нажать правой кнопкой на файл на Свойства.

Но, хотелось бы более точную информацию, нет ли случайно вшитиых в видео данных типа EXIF?

Если есть такая возможность, пишите.