Смонтировать и озвучить ролик 40 сек сегодня

Есть три видеоролика (всего 60 минут) о питании для похудения, необходимо составить из них пятиминутное презентационное видео и синхронизировать с текстом лектора за кадром (желательно женщина). Текст также необходимо составить. Подробности в личной переписке. Напишите ...
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Нам необходимо озвучить и смонтировать ролик хронометражом 30-40 секунд, вся графика есть (в векторе в psd). Ролик необходимо сделать до 14:00 московского времени 5 сентября.
Раскадровку прилагаю, ролик стилизован под игру. Едет машинка, она перепрыгивает обрывы и собирает монеты. Наконец, машина подъезжает к большому обрыву, за которым ее ждет много денег, она пытается разогнаться, чтобы перепрыгнуть, но скорость недостаточна, тогда из панели инструментов игрок выбирает дополнительную "силу" – закись азота (на нее наводится рука, но пишется предупреждение что купить ее нельзя), потом машинка забрасывает монетки в банкомат, уровень бензина (р/счет) растет, закись азота становится активна, рука ее выбирает и машинка набирает большую скорость и удачно преодолевает препятствие и зарабатывает много монет.
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