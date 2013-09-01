Смонтировать и озвучить ролик 40 сек сегодня

Нам необходимо озвучить и смонтировать ролик хронометражом 30-40 секунд, вся графика есть (в векторе в psd). Ролик необходимо сделать до 14:00 московского времени 5 сентября.

Раскадровку прилагаю, ролик стилизован под игру. Едет машинка, она перепрыгивает обрывы и собирает монеты. Наконец, машина подъезжает к большому обрыву, за которым ее ждет много денег, она пытается разогнаться, чтобы перепрыгнуть, но скорость недостаточна, тогда из панели инструментов игрок выбирает дополнительную "силу" – закись азота (на нее наводится рука, но пишется предупреждение что купить ее нельзя), потом машинка забрасывает монетки в банкомат, уровень бензина (р/счет) растет, закись азота становится активна, рука ее выбирает и машинка набирает большую скорость и удачно преодолевает препятствие и зарабатывает много монет.