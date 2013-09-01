Обрезать видео

Здравствуйте, Есть 12 видеофайлов .avi изначально снятые на мыльницу. Нужно точно узнать дату и время создания. Ее указывает компьютер, если нажать правой кнопкой на файл на Свойства. Но, хотелось бы более точную информацию, нет ли случайно вшитиых в ...