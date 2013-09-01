Обрезать видео

Есть три видеоролика (всего 60 минут) о питании для похудения, необходимо составить из них пятиминутное презентационное видео и синхронизировать с текстом лектора за кадром (желательно женщина). Текст также необходимо составить. Подробности в личной переписке. Напишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть видео длинной 35 минут. Из него надо вырезать кусок
18,23- до конца
полное видео весит 189 мб
Так же сейчас делаю записи в свой видео блог. В дальнейшем нужно будет обрабатывать видео для большей красоты.
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