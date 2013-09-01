Консультация по хромакею

Нужна помощь проффи в области съемки видео с хромакей.

А точнее, рассказать какое оборудование нужно.

Есть камера full hd но у нее нет входа под микрофон внешний.

Посоветуйте как с помощью этой камеры можно делать качественное видео с эффектом хромакей и как записывать звук? Возможно ли использовать отдельное оборудование и какое.

Вообщем нужно расписать что да как и как самое главное минимизировать затраты.

Жду ваших предложений.

Спасибо.