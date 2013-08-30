Требуется доделать рекламные ролики на adobe after effects, продлить на новую озвучку визуальный ряд, на втором заменить сцены. цена за минуту 50-60$ из расчета общего времени роликов, но требуется ударная сорость переделки. Подробнее в текстовом файле. Исходники прилагаются на adobe after effects. Сразу СКАЙП, на роботов не отвечаю, с посредниками не работаю, как и со студиями. Предоплата только людям с большим рейтингом или сбербанк и вебмани персональным атестатом илм сделка без риска.