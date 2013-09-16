Задача: записать скринкаст для интернет-магазина. Продолжительность: ~ 1 минута.

В начале заставка с логотипом магазина, затем собственно тема скринкаста, затем сам процесс и в конце информация о магазине(ссылка на сайт, твиттер, телефоны).

Все под музыку, кроме съемки самого процесса. Запись экрана должна сопровождаться голосовым описанием действий оператора.